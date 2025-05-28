В Пензе День города будет посвящен ласточке

28.05.2025 | 12:18

Двойной праздник, который отмечается 12 июня, День города и День России, будет посвящен ласточке. Об этом рассказал глава Пензы Олег Денисов в среду, 28 мая.

«Ласточка - символ узнаваемый и любимый. Он олицетворяет стремление к развитию, движение вперед, крепкие семейные отношения», - пояснил он это решение.

Торжества начнутся на Соборной площади, возле Спасского кафедрального собора. На ней пройдет молодежный флешмоб «Пензенская ласточка».

«Во время выступления участники выстроятся особенным образом, создавая живую картину, изображающую птицу», - уточнил Денисов.

Еще одна тематическая идея - «ласточкина почта». В городе установят почтовые ящики, в которые пензенцы смогут опускать свои пожелания. Чтобы эти арт-объекты сразу можно было распознать, рядом разместят полуметровые фигуры ласточек.

«Кроме того, на площадках будут организованы мастер-классы для детей по росписи бумажных ласточек. На площади имени Ленина пройдет концерт-марафон, а вечером состоится кинопоказ под открытым небом. На набережной, где традиционно собирается молодежь, пройдет «Сура-фест», - поделился планами глава Пензы.