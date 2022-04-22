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Общество

Участники проекта «А мы из Пензы» вернулись с гастролей

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Балетмейстер Юрий Никишин в числе тех, кого наградили почетной грамотой городского управления культуры за участие в проекте «А мы из Пензы». Он занимался хореографической постановкой русского народного хора имени Октября Гришина в рамках гастрольного тура.

«Мы двигаемся, исполняем как танцевальные, так и хоровые движения, подтанцовки. Это для нас обязательно, чтобы не стоять на месте, чтобы хор у нас постоянно развивался», - рассказал балетмейстер русского народного хора им. О. В. Гришина Юрий Никишин.

Программа «Подвигом славны мои земляки» была посвящена военному и трудовому героизму пензенцев в годы Великой Отечественной. Вместе с хором в гастрольном туре принял участие русский народный оркестр «Пенза» имени Вадима Попова. Свои выступления коллектив посвятил творчеству Михаила Лермонтова.

«Проект принимали на ура Саратов, Саранск, Сызрань, Тамбов. Зал вставал, потому что действительно соскучились по настоящему», - отметила начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

Также в рамках гастрольного тура для зрителей мастер-классы давали мастерицы клуба «Сурская мозаика».

Специально для проекта были приобретены новая барабанная установка, жалейки, выпущена сувенирная продукция. Теперь познакомить с концертной программой «А мы из Пензы» настала очередь жителей самого областного центра.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

Агитбригада, перед бойцами пусть едут плясать

Гость||

Фейкина примазалась к ним, неприятная бабка.

Имя: Гость
Комментарий:

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