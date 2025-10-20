Сетевое издание|18+|Понедельник|20 окт 2025|10:27
Культура

С Сергея Пенкина потребовали 350 000 рублей за инцидент в отеле

Уроженец Пензы, популярный певец Сергей Пенкин попал в необычную ситуацию в Новосибирске. Неожиданно для себя он проснулся в местном отеле весь в перьях.

«После концерта у меня был выходной. Уставший, после многочисленных переездов я так крепко уснул, что незаметно для себя порвал дорогой матрас, который был плотно заполнен перьями. За секунду мой номер и я сам покрылись толстым слоем перьев», - написал артист в своем телеграм-канале в воскресенье, 19 октября.

Пенкину пришлось вызывать горничную, а ей - всю ночь убирать номер.

Утром отель потребовал от певца возместить причиненный ущерб. «Я был вынужден заплатить кругленькую сумму - 350 000 рублей!» - уточнил артист.

В марте 2024 года Сергей Пенкин исполнил мечту 9-летнего пензенского мальчика Захара Р., который загадал на «Елке желаний» встречу со своим кумиром. У певца был концерт в Пензе, и перед его началом он увиделся с Захаром и его мамой.

Источник — фото из тг-канала Сергея Пенкина
