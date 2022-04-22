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Общество

Рейтинг суточной заболеваемости COVID-19 возглавил Каменский район

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В пятницу, 22 апреля, региональный оперштаб сообщил о 137 случаях заболевания COVID-19, выявленных в Пензенской области за минувшие сутки. 39 человек пришлось госпитализировать.

Лидером по заболеваемости неожиданно стал Каменский район, где зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции. На втором месте - Нижнеломовский район (17 случаев), на третьем - Мокшанский (15). Днем раньше в Каменском и Нижнеломовском районах было подтверждено по 1 случаю заболевания, в Мокшанском - ни одного.

В Пензе, традиционно возглавлявшей рейтинг числа заболевших, на этот раз диагноз подтвержден лишь 14 раз.

Однозначными цифрами обозначена суточная заболеваемость в Кузнецком (9), Наровчатском (8) районах, городе Заречном (8), Сердобском (7), Спасском (6), Пензенском (5), Бессоновском (4), Земетчинском, Никольском, Пачелмском (по 3), Лунинском, Малосердобинском, Неверкинском, Тамалинском (по 2), Башмаковском, Бековском, Белинском, Вадинском, Городищенском, Камешкирском, Колышлейском районах (по 1).

Общее число случаев коронавирусной инфекции с начала эпидемии в Пензенской области достигло 183 587. За этот период выздоровело 176 890 человек, в том числе 92 выписались 21 апреля. Скончалось 5 749 пациентов с коронавирусом, из них 6 - за прошедший день.

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Гость||

почему неожиданно ?

Гость||

Маскобараны в печали.

Гость||

интересно, а когда отменят маски, как поведут себя маскобараны ?

Имя: Гость
Комментарий:

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