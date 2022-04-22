Пензенские росгвардейцы проследят за порядком на праздник Пасхи

22.04.2022 | 09:50

В воскресенье, 24 апреля, в праздник Пасхи сотрудники регионального управления Росгвардии обеспечат охрану общественного порядка и безопасности.

Работа будет организована в тесном взаимодействии с сотрудниками полиции и ГУ МЧС.

В преддверии праздника росгвардейцы провели мероприятия профилактического характера. В частности, под особый контроль взяты места проведения мероприятий и богослужений.

Кроме того, на объектах проверена работоспособность кнопок тревожной сигнализации.

«Также к местам проведения мероприятий приближены маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны, круглосуточно несущих дежурство на территории региона в рамках единой дислокации», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.