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Общество

Пензенские росгвардейцы проследят за порядком на праздник Пасхи

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В воскресенье, 24 апреля, в праздник Пасхи сотрудники регионального управления Росгвардии обеспечат охрану общественного порядка и безопасности.

Работа будет организована в тесном взаимодействии с сотрудниками полиции и ГУ МЧС.

В преддверии праздника росгвардейцы провели мероприятия профилактического характера. В частности, под особый контроль взяты места проведения мероприятий и богослужений.

Кроме того, на объектах проверена работоспособность кнопок тревожной сигнализации.

«Также к местам проведения мероприятий приближены маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны, круглосуточно несущих дежурство на территории региона в рамках единой дислокации», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

Зачем полиция,в храмах Бог защитит.

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