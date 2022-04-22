Пензенские росгвардейцы проследят за порядком на праздник Пасхи

В воскресенье, 24 апреля, в праздник Пасхи сотрудники регионального управления Росгвардии обеспечат охрану общественного порядка и безопасности.
Работа будет организована в тесном взаимодействии с сотрудниками полиции и ГУ МЧС.
В преддверии праздника росгвардейцы провели мероприятия профилактического характера. В частности, под особый контроль взяты места проведения мероприятий и богослужений.
Кроме того, на объектах проверена работоспособность кнопок тревожной сигнализации.
«Также к местам проведения мероприятий приближены маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны, круглосуточно несущих дежурство на территории региона в рамках единой дислокации», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.
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Зачем полиция,в храмах Бог защитит.