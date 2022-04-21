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Общество

В Пензе устроят пиротехнические шоу на нескольких площадках

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Два пандемийных года в городе не проводили на 9 Мая праздничный салют. В 2022-м Пенза берет реванш, и сразу на нескольких площадках пройдут пиротехнические шоу. На набережной у «Ростка» и у Монумента воинской и трудовой славы праздничную программу будет завершать сценический фейерверк. Главный салют пройдет на Юбилейной площади.

Это стало известно из утвержденной программы мероприятий. Одним из самых зрелищных и любимых горожанами является вечернее действо. Традиционно полюбоваться яркими разноцветными шарами в ночном небе приходят тысячи жителей и гостей областного центра. И вот уже совсем скоро праздничные залпы салюта прогремят на 9 Мая в центре Пензы.

Будут задействованы все сценические площадки, городские пространства. Официальные торжества состоятся у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев.

«Митинг, возложение венков и цветов - торжественная церемония по протоколу. В 11:00 будет дан старт шествию «Бессмертного полка», - рассказала начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

«Хочется, чтобы народ сплотился и помнил на века это, и на всю оставшуюся жизнь, чтобы наши дети и внуки помнили, и гордились нашей страной, нашими героями», - отметила горожанка.

«Очень переживаю, очень люблю праздник», - поделилась прохожая.

О подвигах солдат и тех, кто, не жалея себя, ковал Победу в тылу, будут вспоминать не только 9 мая. Первого числа Пенза присоединится к Всероссийской акции «Город трудовой доблести». У монумента в парке «40 лет Победы» в 12:00 стартует праздничный марафон. В программе экскурсии, музыкально-литературная композиция «Слова, рожденные войной», гала-концерт «Звени наша песня победным салютом».

«В 21:30 нас ждет фейерверк у стелы «Пенза - город трудовой доблести», - сообщила Вера Фейгина.

После присвоения Пензе почетного звания и установки стелы у арбековского парка началась новая жизнь.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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