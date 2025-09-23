«Запускали салют»: на улице Зеленодольской загорелась трава

23.09.2025 | 20:28

Вечером во вторник, 23 сентября, на улице Зеленодольской в Пензе случился пожар. Информация о нем появилась в Сети.

По словам очевидцев, в частном секторе загорелась трава в поле неподалеку от дома № 111.

«Там кто-то запускал салют», - рассказал один из пользователей.

На место прибыли пожарные. Официальной информации о ЧП пока нет.

С 31 июля 2023 года в Пензенской области действует запрет на использование пиротехники.

Исключение делается для проведения салютов, посвященных дням славы, памятным датам и иным праздникам, установленным законодательством Российской Федерации и Пензенской области.