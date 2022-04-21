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Общество

В Пензе стартовала акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»

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Два в одном - и церемония чествования участников Парада памяти, и старт Всероссийской акции «Красная гвоздика». Сильный дождь не смог нарушить планы. Несмотря на непогоду, у монумента на проспекте Победы собрались школьники и их наставники, волонтеры молодежных организаций.

В ноябре 2021-го несколько сотен пензенских школьников стали участниками десятого, юбилейного Парада памяти. В числе тех, кто маршем прошел по плацу, были и кадеты школы № 46.

«Поднятие патриотизма, воспитание такого духа, память о тех, кто проходил Великую Отечественную войну», - отметила участница Парада памяти Полина Муромцева.

Кадетам и гостям волонтеры вручили символические значки в виде цветка. Акция помощи ветеранам «Красная гвоздика» стартовала во многих городах страны.

«Сделана из бумаги. Отдается за любое пожертвование, которое потом пойдет на участника Великой Отечественной войны», - рассказал участник движения «Волонтеры Победы» Андрей Кащеев.

А вот живые цветы, алые гвоздики, пришедшие на церемонию возложили к подножию монумента.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

А пензенские казаки поехали добровольцами на помощь ДНР и ЛНР или в Пензе только казачки?

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