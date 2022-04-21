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Общество

В Кузнецке снова объяснили, почему не довели мощение дорожки до конца

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Администрация Кузнецка оперативно отреагировала на жалобу о некачественном благоустройстве территории Южного парка.

Тему подняла активная жительница города Мария Логинова. Она опубликовала в соцсети «ВКонтакте» фотографии, на которых запечатлена вымощенная тротуарной плиткой дорожка, обрывающаяся прямо в грязи, в двух метрах от протоптанной тропинки.

Корреспондент сетевого издания «ПензаИнформ» связалась с Марией, и кузнечанка рассказала, что это место рядом с домом № 44 на улице Осипенко.

На странице «ВКонтакте» администрация дала ответ: благоустройство сквера в Южном микрорайоне производилось согласно проектно-сметной документации, которая прошла государственную экспертизу.

А вскоре в редакцию портала пришел более подробный ответ из пресс-службы мэрии Кузнецка.

«Благоустройство сквера, в том числе устройство тротуаров, проводилось в границах земельного участка, принадлежащего муниципалитету. Тротуарная плитка выложена до границы муниципального земельного участка. Дальше идет земля, находящаяся в собственности жителей многоквартирного дома. Законодательство РФ запрещает муниципалитету финансировать какие-либо работы на территории частного земельного участка», - говорится в ответе.

Ранее в Пензе чиновники отказали в обустройстве тротуара в 3-м проезде Рахманинова, где 19 апреля катавшийся на велосипеде 7-летний мальчик попал под колеса автомобиля.

На просьбу местной жительницы оборудовать тротуар для пешеходов представители городской администрации сообщили, что данная территория частная и проведение таких работ за счет средств бюджета будет нарушением законодательства.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Благоустройство сквера, в том числе устройство тротуаров, проводилось в границах земельного участка, принадлежащего муниципалитету. Тротуарная плитка выложена до границы муниципального земельного участка. Дальше идет земля, находящаяся в собственности жителей многоквартирного дома. Законодательство РФ запрещает муниципалитету финансировать какие-либо работы на территории частного земельного участка», - говорится в ответе.
Поэтому законно можно не чего не делать верно?Абсудность власти поражает

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