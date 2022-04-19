Во дворе дома в Пензе сбили восьмилетнего велосипедиста

19.04.2022 | 20:21

Ребенок-велосипедист получил незначительные травмы в результате ДТП, случившегося в Пензе вечером во вторник, 19 апреля.

Информация о происшествии появилась в водительском телеграм-сообществе. Житель города рассказал, что во дворе дома в Арбекове сбили велосипедиста, и выложил видео.

В региональном управлении ГИБДД уточнили, что инцидент произошел в 18:15 на улице Рахманинова, 10. Мальчик 2014 года рождения, катавшийся на велосипеде, попал под колеса автомобиля «Лада-Гранта», за рулем которого находился 21-летний водитель.

На место аварии вызвали сотрудников скорой помощи. Те осмотрели ребенка и пришли к выводу, что госпитализация не требуется, после чего он был отпущен.

«Данные предварительные, проводится проверка», - подчеркнули в УГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Пензе ищут неизвестного водителя, который 17 апреля сбил 11-летнего велосипедиста на улице Долгорукова. Очевидцев попросили позвонить по номерам: 59-91-24, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04.