Пензенцам напомнили правила выбора продуктов к пасхальному столу

21.04.2022 | 10:27

В преддверии Пасхи, которую православные пензенцы отметят в воскресенье, 24 апреля, специалисты регионального управления Роспотребнадзора дали советы, как выбрать традиционные продукты к праздничному столу.

При покупке яиц следует обратить внимание на дату их сортировки и внешний вид. Они должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерную окраску. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета.

Хранить яйца можно только в холодильнике, чтобы не допустить размножения патогенных микроорганизмов: диетические - до 7 суток, столовые - от 8 до 25 дней, вареные - не более 36 часов. Мытые яйца следует использовать в срок, не превышающий 12 дней.

Еще один традиционный пасхальный продукт - творог. Он должен быть белого цвета с кремовым оттенком, иметь чуть кисловатый запах и мягкую, нежно-маслянистую однородную консистенцию. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но в небольшом количестве. Упаковка должна быть герметичной и иметь информацию об изготовителе, условиях хранения и сроке годности.

«Не покупайте творог с рук, это может быть опасно, так как в домашних условиях не всегда соблюдаются требования при изготовлении творога (например, молоко не пастеризуется)», - предупредили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

Главным праздничным блюдом на Пасху считается кулич. У покупного изделия верхушка кулича должна быть сухой: если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности.

При отделке поверхности глазурью не допускается липкость и белесый налет. На дне и боках кулича не должно быть пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей.

Следует также не забывать о том, что скоропортящиеся готовые продукты нужно хранить в холодильнике отдельно от сырой продукции.

Ранее в Пензастате подсчитали, в какую сумму хозяйкам обойдется выпечка праздничного кулича.