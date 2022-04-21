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Общество

Пензенцам напомнили правила выбора продуктов к пасхальному столу

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В преддверии Пасхи, которую православные пензенцы отметят в воскресенье, 24 апреля, специалисты регионального управления Роспотребнадзора дали советы, как выбрать традиционные продукты к праздничному столу.

При покупке яиц следует обратить внимание на дату их сортировки и внешний вид. Они должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерную окраску. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета.

Хранить яйца можно только в холодильнике, чтобы не допустить размножения патогенных микроорганизмов: диетические - до 7 суток, столовые - от 8 до 25 дней, вареные - не более 36 часов. Мытые яйца следует использовать в срок, не превышающий 12 дней.

Еще один традиционный пасхальный продукт - творог. Он должен быть белого цвета с кремовым оттенком, иметь чуть кисловатый запах и мягкую, нежно-маслянистую однородную консистенцию. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но в небольшом количестве. Упаковка должна быть герметичной и иметь информацию об изготовителе, условиях хранения и сроке годности.

«Не покупайте творог с рук, это может быть опасно, так как в домашних условиях не всегда соблюдаются требования при изготовлении творога (например, молоко не пастеризуется)», - предупредили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

Главным праздничным блюдом на Пасху считается кулич. У покупного изделия верхушка кулича должна быть сухой: если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности.

При отделке поверхности глазурью не допускается липкость и белесый налет. На дне и боках кулича не должно быть пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей.

Следует также не забывать о том, что скоропортящиеся готовые продукты нужно хранить в холодильнике отдельно от сырой продукции.

Ранее в Пензастате подсчитали, в какую сумму хозяйкам обойдется выпечка праздничного кулича.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

А попам в их торговые центры,сколько денег заносить?

Гость||

У тоцкого химоза.берите

Гость||

Без сопливых разберёмся, тьфу

Гость||

Гость писал(a):

У тоцкого химоза.берите
Там цены конские просто, причём, львиная доля ассортимента, как в магните, только дороже раза в 2-3! Фермер хренов! Хитрован!

Имя: Гость
Комментарий:

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