В Пензастате подсчитали, во сколько обойдется выпечка пасхального кулича

18.04.2022 | 09:28

В преддверии Пасхи в Пензастате подсчитали, в какую сумму хозяйкам обойдется выпечка праздничного кулича.

Расчет специалисты сделали на основании цен в марте 2022 года. Ингредиенты - 500 г пшеничной муки (24,28 руб.), 250 цельного пастеризованного молока жирностью 2,5-3,2% (16,45 руб.), 6 куриных яиц (44,91 руб.), 150 г сливочного масла (102,8 руб.), 200 г сахара (13,57 руб.) и 100 г сухофруктов (40,8 руб.).

По подсчетам Пензастата, две пасхи средних размеров будут стоить 242,9 руб.

В 2021 году традиционный кулич обошелся пензенцам на 16,6% дороже, чем в 2020-м, а творожный - на 8,6%.

На пасхальный стол в прошлом году в среднем хозяйки потратили 1 065 рублей.