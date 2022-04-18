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Общество

В Пензастате подсчитали, во сколько обойдется выпечка пасхального кулича

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В преддверии Пасхи в Пензастате подсчитали, в какую сумму хозяйкам обойдется выпечка праздничного кулича.

Расчет специалисты сделали на основании цен в марте 2022 года. Ингредиенты - 500 г пшеничной муки (24,28 руб.), 250 цельного пастеризованного молока жирностью 2,5-3,2% (16,45 руб.), 6 куриных яиц (44,91 руб.), 150 г сливочного масла (102,8 руб.), 200 г сахара (13,57 руб.) и 100 г сухофруктов (40,8 руб.).

По подсчетам Пензастата, две пасхи средних размеров будут стоить 242,9 руб.

В 2021 году традиционный кулич обошелся пензенцам на 16,6% дороже, чем в 2020-м, а творожный - на 8,6%.

На пасхальный стол в прошлом году в среднем хозяйки потратили 1 065 рублей.

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Гость||

Кулич их батона,а яйца красить свои...

Гость||

Флажок должны к этому времени снять, зачем такие пышные проводы.

Имя: Гость
Комментарий:

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