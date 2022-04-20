В ЖК «Семейный» запущена льготная ипотека на квартиры с ремонтом

20.04.2022 | 09:00

Группа компаний «Альянс» - застройщик жилого комплекса «Семейный» - совместно со Сбером разработала комплексный продукт льготного ипотечного кредитования. Данное предложение уменьшает ставку кредита на 4%.

Например, в рамках программы кредитования Сбербанка «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» можно приобрести квартиру с уже готовым ремонтом со ставкой 4,3% на весь срок кредитования или под 1,7% на период строительства*.

Застройщик также предлагает и другие программы субсидированной ипотеки.

Жилой комплекс «Семейный» - это новый квартал в Терновке. Десять домов уже построены и введены в эксплуатацию, два дома находятся на завершающей стадии.

Квартиры с готовым ремонтом - это удобно и выгодно, так как затраты на отделку уже входят в стоимость, а значит, включены в ипотеку.

В новой квартире предусмотрены: металлическая входная дверь, межкомнатные двери, электроразводка с розетками и выключателями, обои, ламинат, натяжные потолки, отделка плиткой и сантехника, плитка на полу в кухне, а также газовая плита.

Уже установлены окна с двухкамерными стеклопакетами и подоконниками, биметаллические радиаторы с терморегуляторами, счетчики газа, холодной и горячей воды.

Своя котельная позволяет всегда иметь тепло и горячую воду, а также доступные коммунальные платежи.

Современная детская площадка с прорезиненным покрытием, большая парковка за пределами двора - все это ждет новоселов ЖК «Семейный».

Срок ввода в эксплуатацию - II квартал 2023 года. Квартир остается все меньше, поэтому желающим приобрести квадратные метры следует поторопиться.

* Кредит предоставляется ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

Срок кредитования - от 12 до 360 месяцев. Сумма кредита - от 300 тыс. руб. до 6 млн руб. C 12.05.2020 по 31.12.2023 (включительно) в рамках программы кредитования Сбербанка «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» можно приобрести жилую недвижимость на первичном рынке у юридического лица на стадии строительства от застройщика в рамках «1,4% дисконта по эскроу» по ставке от 4,3% годовых при сроке кредита от 12 до 360 месяцев у застройщика, при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях, а также проведения сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности» (услуга ООО «ЦНС»).

Первоначальный взнос от 15% от стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита - 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита - до 12 000 000 руб. при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 000 000 руб. при покупке жилья в других регионах. Валюта - рубли РФ. При отказе заемщика от услуги «Электронная регистрация права собственности» процентная ставка увеличивается до 6% (4,6%, 2%) годовых.

Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых родился первый и (или) последующий ребенок в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 (включительно), имеющий гражданство РФ, либо имеется ребенок, являющийся гражданином РФ, рожденный не позднее 31.12.2022, которому установлена категория «ребенок-инвалид». Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей.

Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на госрегистрацию ДДУ в электронном виде.

Услуга «Электронная регистрация права собственности» оказывается Обществом с ограниченной ответственностью «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, пр-кт Кутузовский, д. 32, к. 1).