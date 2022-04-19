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Общество

В ИК-5 в упаковке для кур гриль обнаружили неожиданную начинку

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Пять мобильных телефонов и четыре сим-карты не дошли до получателя - 41-летнего осужденного, отбывающего наказание в пензенской исправительной колонии № 5.

Инцидент произошел в воскресенье, 17 апреля. Запрещенные предметы были спрятаны в упаковке для кур гриль, однако сотрудники колонии обнаружили их.

Аппетитные курочки не раз становились прикрытием для передачи осужденным запрещенных предметов и веществ. Так, в мае 2020 года «цыпленок жареный», которого принесла в одну из пензенских колоний жена осужденного, оказался начинен наркотиком метилэфедроном.

В сентябре того же года в СИЗО-1 служебная собака среагировала на курицу гриль, предназначенную для 23-летнего молодого человека, обвинявшегося в мошенничестве. Тушка оказалась начиненной гашишем.

«Запрещенные предметы граждане скрывают в различных местах самыми необычными способами. Но, несмотря на это, сотрудники подразделений регионального управления пресекают попытки их доставки на территорию исправительных учреждений», - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

Так, в 2021 году были пресечены попытки передать пряники, пропитанные наркотическим средством, тюбики мази с 26 сим-картами внутри и зубную пасту с прегабалином.

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Источник — фото 58.fsin.gov.ru
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Гость||

Так на курицу кто хошь среагирует, не только собака

Гость||

Как хорошо их там кормят!

Гость||

На свободе, работаю, а на кур гриль денег не хватает!

Имя: Гость
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