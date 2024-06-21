Жительница Каменки решила использовать полицию как навигатор

21.06.2024 | 08:15

52-летняя жительница Каменки стала фигуранткой уголовного дела после того, как заявила в полицию о краже мобильного телефона. В преступлении она обвинила своего 37-летнего знакомого.

Полицейские установили, что женщина сообщила заведомо ложную информацию.

Выяснилось, что она в гостях у своего младшего приятеля распивала спиртное и пошла в магазин за добавкой, оставив мобильное устройство в его жилище. Но, будучи нетрезвой, на обратном пути забыла дорогу до дома знакомого.

«Сообщив стражам порядка о краже устройства, подозреваемая таким образом планировала добраться до места, чтобы продолжить застолье», - рассказали в УМВД России по Пензенской области.

Теперь женщине инкриминируется заведомо ложный донос. Санкция статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.