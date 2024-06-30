Как не погубить смартфон в жару: советы экспертов

30.06.2024 | 13:40

В жаркие дни людям стоит внимательнее следить за своими смартфонами. Высокие температуры могут привести к поломке устройства. Эксперты Роскачества рассказали, как правильно пользоваться телефоном в жару.

Так, нельзя оставлять его под открытыми солнечными лучами. От перегрева он станет хуже работать. Компоненты внутри смартфона могут повредиться, а экран - расслоиться.

«Кроме того, под воздействием ультрафиолетовых лучей матрица дисплея выцветает и перестает отображать яркие цвета», - отметили специалисты.

Нельзя забывать устройство в машине, даже если она припаркована в тени, так как в салоне автомобиля в жару нет циркуляции воздуха, поэтому все, что в ней находится, быстро нагревается. Пострадать могут все части телефона, включая модуль памяти и камеру.

Использование некачественных аксессуаров также несет вред смартфону. Плотные чехлы ухудшают теплоотвод. Лучше покупать силиконовые или пластиковые модели.

Заряжать телефон следует оригинальными устройствами, иные могут вызвать перегрев.

«Чтобы защитить внутренние компоненты смартфона от перегрева на зарядке, рекомендуем убрать устройство в тень, закрыть все приложения и заблокировать экран. Кроме того, можно использовать сетевое зарядное устройство с меньшей силой тока и ограничить уровень заряда до 70-80%», - рассказали эксперты.