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Криминал

Сельчанка украла телефон подруги, чтобы подарить ребенку

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32-летняя жительница Мордовии, приехавшая навестить знакомую в Лунинском районе и переночевавшая в ее доме, лишилась телефона стоимостью около 4 тыс. руб.

Проснувшись, женщина начала искать устройство, а 48-летняя подруга усердно помогала ей. Однако аппарат так и не нашелся, и его владелица обратилась в полицию.

Стражи порядка быстро установили, что мобильник присвоила хозяйка дома. Она призналась, что утром заметила на кресле оставленный без присмотра телефон приятельницы и решила украсть его.

«Похищенную технику женщина спрятала в надворной постройке. Злоумышленница призналась, что не имеет возможности приобрести мобильное устройство для своих детей, поэтому совершила кражу и передала похищенный телефон своему ребенку», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Также выяснилось, что сельчанка ранее привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Теперь ей грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

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Источник — фото pixabay.com
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