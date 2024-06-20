В Спасском районе отправили в колонию мать 10 детей

20.06.2024 | 15:19

В среду, 19 июня, Спасский районный суд вынес приговор многодетной местной жительнице.

45-летняя женщина 10 раз становилась матерью. Но родительские чувства не теснились в ее душе, и по решению суда она должна была платить алименты на всех своих детей.

Так, с 19 октября 2022 года по 31 января 2023-го накопился долг в сумме 197 511 руб. 29 коп., а с 27 октября по 31 декабря 2023-го - 114 959 рублей.

Ранее мать-кукушка уже привлекалась к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей. Наказанием были обязательные и исправительные работы. Однако не желавшая напрягаться женщина уклонялась от их отбывания.

Трудовая повинность сменилась лишением свободы, но и это никак не повлияло на поведение гражданки: на работу она не устроилась, на учет в центр занятости не встала, детям ничем не помогала.

На этот раз суд не стал ограничиваться мягкими мерами и приговорил забывшую о детях родительницу к 7 месяцам колонии-поселения, сообщили в пресс-службе Спасского районного суда.