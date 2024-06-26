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Криминал

Подросток, обокравший девушку в маршрутке, получил условный срок

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17-летний житель Городищенского района предстал перед судом за кражу денег с банковской карты.

12 марта подросток ехал в маршрутке Пенза - Городище со знакомой девушкой и попросил у нее телефон. Получив аппарат в руки, он оформил в мобильном приложении банка на имя его хозяйки два кредита на общую сумму 33 тысячи рублей.

Затем тинейджер перевел знакомому 29 тысяч, связался с ним по телефону и попросил снять средства. В тот же день приятель обналичил деньги и отдал другу, не подозревая, что тот украл их.

Во время расследования уголовного дела парень полностью возместил девушке ущерб.

«Несовершеннолетнему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Источник — фото pixabay.com
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