Подросток, обокравший девушку в маршрутке, получил условный срок

26.06.2024 | 08:46

17-летний житель Городищенского района предстал перед судом за кражу денег с банковской карты.

12 марта подросток ехал в маршрутке Пенза - Городище со знакомой девушкой и попросил у нее телефон. Получив аппарат в руки, он оформил в мобильном приложении банка на имя его хозяйки два кредита на общую сумму 33 тысячи рублей.

Затем тинейджер перевел знакомому 29 тысяч, связался с ним по телефону и попросил снять средства. В тот же день приятель обналичил деньги и отдал другу, не подозревая, что тот украл их.

Во время расследования уголовного дела парень полностью возместил девушке ущерб.

«Несовершеннолетнему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.