В областном УФСИН России ответят на вопросы граждан

25.06.2024 | 16:57

В среду, 26 июня, в УФСИН России по Пензенской области будут принимать звонки от граждан с личными вопросами.

Отвечать на них станут помощник начальника управления по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе, члены общественного совета при УФСИН и Общественной наблюдательной комиссии Пензенской области.

Звонить нужно по телефону 35-83-72.

«Это мероприятие предоставит возможность всем гражданам задать свои вопросы и получить квалифицированные ответы на волнующие их темы, связанные с уголовно-исполнительной системой и соблюдением прав человека», - пояснили в пресс-службе управления.

Звонки будут приниматься с 10:00 до 11:00.