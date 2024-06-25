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Общество

В областном УФСИН России ответят на вопросы граждан

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В среду, 26 июня, в УФСИН России по Пензенской области будут принимать звонки от граждан с личными вопросами.

Отвечать на них станут помощник начальника управления по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе, члены общественного совета при УФСИН и Общественной наблюдательной комиссии Пензенской области.

Звонить нужно по телефону 35-83-72.

«Это мероприятие предоставит возможность всем гражданам задать свои вопросы и получить квалифицированные ответы на волнующие их темы, связанные с уголовно-исполнительной системой и соблюдением прав человека», - пояснили в пресс-службе управления.

Звонки будут приниматься с 10:00 до 11:00.

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Источник — фото pixabay.com
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