Выпускникам помогут решить проблемы, связанные с экзаменами

07.06.2024 | 18:02

В Пензенской области открыта горячая линия для школьников, сдающих ЕГЭ и ОГЭ. Специалисты помогут решить проблемы, возникшие во время аттестации.

Вопросы от выпускников и их родителей ждут по номеру 8 (8412) 56-27-09.

В телеграм-канале правительства Пензенской области отмечается, что горячая линия работает круглый год.

Сейчас проходит основной период экзаменов. ЕГЭ стартовал 23 мая, его сдают около 5 000 человек. Сдача ОГЭ началась 21 мая. Он будет идти по 5 июля, в этом году экзамены сдают 13 380 9-классников.

Прокуратура Пензенской области организовала горячую линию для выявления и предотвращения нарушений прав детей при проведении ОГЭ и ЕГЭ. Звонки принимаются до 6 июля по телефону 8 (8412) 36-80-78, а в выходные и праздничные дни - по номеру дежурного прокурора 8 (8412) 36-80-00.

Ранее директор регионального центра обработки информации ИРР Татьяна Фадеева рассказала, что любой выпускник имеет право на апелляцию, однако далеко не всегда после пересмотра работы результат становится лучше.