В Сердобске заключенных призывали избить сотрудников колонии

20.06.2024 | 12:34

В Сердобске 31-летнего заключенного осудили за призывы к экстремистской деятельности.

Мужчина отбывал наказание в лечебном исправительном учреждении: в свое время его приговорили к 8 годам лишения свободы за сбыт наркотиков.

В ноябре прошлого года он стал активно призывать других заключенных отряда к бунту и избиению сотрудников ЛИУ, но его действия были пресечены.

На суде мужчина полностью признал свою вину. На этот раз ему назначили наказание в виде 1 года 9 месяцев колонии строгого режима.

Также его лишили права в течение двух лет размещать что-либо в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая интернет, сообщили в пресс-службе Сердобского городского суда.