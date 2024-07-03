Молодой пензенец угрожал гостю области и получил 100 тыс. рублей

03.07.2024 | 08:20

20-летний гость Пензенской области, прибывший из Курска, стал жертвой распространенной схемы обмана.

Молодому человеку стало скучно и, чтобы скоротать вечер, он нашел в интернете объявление об оказании интимных услуг. На звонок ответила девушка и убедила будущего клиента сделать несколько переводов якобы для оплаты страховых взносов.

Ночную бабочку парень так и не дождался. Вместо этого ему позвонил незнакомец и заявил, что по вине гостя области произошел сбой кассового аппарата.

«Для устранения ошибок звонивший потребовал возместить ему финансовые потери. Неизвестный грозился расправиться с ним и его родственниками, если он не переведет деньги», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Испугавшись угроз, молодой человек перевел на счета незнакомца почти 100 000 рублей, а затем обратился в полицию.

Личность вымогателя быстро установили. Им оказался 21-летний житель Пензенского района. В содеянном он сознался.

По факту вымогательства возбудили уголовное дело, злоумышленнику грозит оказаться за решеткой на срок до 4 лет. В отношении молодого пензенца избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.