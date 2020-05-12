В Пензе курочка для заключенного оказалась наполненной наркотиком

12.05.2020 | 14:55

Необычной оказалась курица гриль, которую принесла в одну из пензенских колоний жена осужденного. Секрет раскрыли во время досмотра личных вещей сотрудники исправительного учреждения: птица оказалась начиненной наркотиком метилэфедроном.

Как выяснилось, «цыпленок жареный» предназначался не мужу верной супруги, а его приятелю, с которым они вместе проводят время в местах лишения свободы. 27-летний мужчина с 2015 года отбывал срок за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Наказание не привело к раскаянию: он прямо из колонии договорился о покупке метилэфедрона.

Продавец пообещал, что спрячет запрещенное вещество в курице гриль. Покупатель попросил друга, чтобы его жена принесла на свидание аппетитное блюдо. Женщина сделала это, не подозревая, что ее используют для нарушения закона. Однако до адресата необычная посылка не дошла.

«За новое преступление - покушение на приобретение запрещенных веществ - мужчина приговорен к восьми месяцам лишения свободы», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.