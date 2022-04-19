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Общество

Пензенской молодежи рассказали о геноциде и ужасах войны

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«Без срока давности» - акция под таким названием прошла в колледже транспортных технологий. Ежегодно в апреле вспоминают жертв геноцида в годы Великой Отечественной войны. До сих пор нет точной цифры, сколько мирных жителей погибло от рук немецко-фашистких оккупантов и сгинуло в лагерях смерти.

«День единых действий позволяет нам вспомнить одну историческую максиму: история никогда ничему не учит, но она жестоко наказывает тех, кто не усвоил ее уроки», - отметила заместитель министра образования Пензенской области Оксана Милаева.

О зверствах и расправах фашистов Мария Ратушная знает не понаслышке. Она свидетель тех страшных событий. Женщина родом из деревушки в Брянской области, которая в годы войны была оккупирована захватчиками.

«У нас у соседки мальчик лишился рассудка от того, что на его глазах фашисты издевались над матерью. Фашисты жгли, убивали и грабили», - рассказала заместитель председателя областного Совета ветеранов Мария Ратушная.

И эти полные ужаса картины навсегда перед глазами оставшихся в живых. Их немного, но в память о тех, кто погиб, эти старики рассказывают современной молодежи о геноциде и о том, как нацисты, лишившиеся человеческого облика, истребляли народ.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Ужас. А раньше что не рассказывали, только в этом году?

Гость||

А что со Стелой героям ВОВ и Труда на Советской площади?

Подвиг наших земляков вечен и память о них бессмертна?

Гость||

Да что там далеко ходить.

Гость||

Щас новые подвиги уже случились, не до старых…

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мария Ратушная
Брянскую область, оставались под немецкой оккупацией два года — с августа-октября 1941-го до начала октября 1943 года.

Сколько годиков бабули?

Имя: Гость
Комментарий:

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