Молодой мокшанец пообещал вернуть дочери долг из зарплаты

19.04.2022 | 17:06

21-летний житель Мокшанского района, несмотря на молодость, многое успел в своей жизни: несколько раз попасть на скамью подсудимых, жениться, стать отцом и развестись. Трудиться он не рвался, а об обязанности содержать маленькую дочку вообще забыл.

В итоге его долг по алиментам превысил 150 тысяч рублей. По адресу регистрации парень не жил, и где его искать, не знали даже близкие родственники.

Судебным приставам удалось выяснить, что молодой человек был судим за кражу и за неуплату алиментов. Сотрудники полиции и УФСИН помогли коллегам в погонах получить адрес, где живет отец-беглец. Там приставы и застали алиментщика.

Со слов мужчины, он не знал, что находится в розыске, но был хорошо осведомлен об обязанности платить дочери алименты.

«Он известил судебного пристава, что в данный момент трудоустроен в ООО, и пообещал, что будет отчислять деньги на содержание ребенка из зарплаты», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.