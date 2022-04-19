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Общество

Молодой мокшанец пообещал вернуть дочери долг из зарплаты

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21-летний житель Мокшанского района, несмотря на молодость, многое успел в своей жизни: несколько раз попасть на скамью подсудимых, жениться, стать отцом и развестись. Трудиться он не рвался, а об обязанности содержать маленькую дочку вообще забыл.

В итоге его долг по алиментам превысил 150 тысяч рублей. По адресу регистрации парень не жил, и где его искать, не знали даже близкие родственники.

Судебным приставам удалось выяснить, что молодой человек был судим за кражу и за неуплату алиментов. Сотрудники полиции и УФСИН помогли коллегам в погонах получить адрес, где живет отец-беглец. Там приставы и застали алиментщика.

Со слов мужчины, он не знал, что находится в розыске, но был хорошо осведомлен об обязанности платить дочери алименты.

«Он известил судебного пристава, что в данный момент трудоустроен в ООО, и пообещал, что будет отчислять деньги на содержание ребенка из зарплаты», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Кто за таких дебилов замуж выходит и еще рожает? Идиоты.

Гость||

А где в сельпе других найтить?

Гость||

Государство обязано обеспечить ребенка необходимыми средствами,а потом разбираться с должниками.

Имя: Гость
Комментарий:

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