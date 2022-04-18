В Верхней Елюзани педагоги прошли курсы повышения квалификации

18.04.2022 | 21:03

В выходной день за партами сидели учителя. На базе школы в Верхней Елюзани работала площадка, на которой преподаватели учебного заведения и педагоги из соседних сел повышали свою квалификацию. О современном подходе к совершенствованию профессиональных и личностных качеств рассказывали тренинг-менеджеры из института развития образования Республики Татарстан.

«Динамика достаточно высокая. Получается, где-то в первые три месяца данные компетенции увеличиваются по своим цифровым показателям процентов на 18. Мы дали заряд, инструментарий, показали, как им пользоваться. Но если слушатели не будут это применять, то те знания, умения и навыки, которые они получили в рамках этой программы, через какое-то время сведутся на нет», - отметил начальник отдела института развития образования Владислав Атагунов (Татарстан).

Каждые три года учителя должны проходить специальный курс, без которого не получить аттестацию. Примечательно, что данный обучающий семинар устраивают в разных регионах страны за счет федеральных средств. Как для образовательной организации, так и для педагогов он бесплатный.

Гульшат Исляева более 30 лет преподает русский язык и литературу. Как она говорит, чтобы наладить общение с детьми, нужно идти в ногу со временем.

«Применять в своей работе все инновационные технологии, чтобы молодое поколение было продвинутым, мобильным и подготовленным к жизни», - подчеркнула Гульшат Исляева.

Представители татарской национально-культурной автономии Пензенской области вручили благодарственные письма региональной общественной организации специалистам, работающим с учителями.

«Мы сотрудничаем со всеми органами власти Республики Татарстан разного уровня (это и образование, и культура) и очень много мероприятий проводим совместно. Они всегда отзываются на наши просьбы, мы помогаем в реализации их планов на территории Пензенской области», - пояснил председатель татарской национально-культурной автономии области Жиганша Туктаров.

Автономия готовится к празднованию 1100-летия принятия ислама народом Волжской Булгарии. В конце апреля в Пензе высадят Аллею памяти, кроме того, откроют мемориальную доску Эдхяму Тенишеву, земляку и члену Академии наук СССР. А летом Сурский край будет принимать участников всероссийской конференции, посвященной юбилейной дате.