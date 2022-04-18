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Общество

В регионе у детей не выявили тяжелых реакций на прививку от ковида

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В Пензенскую область поступил очередной транш детской вакцины от коронавируса - 800 комплектов «Гам-КОВИД-Вак-М» («Спутник М»). Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Медики предлагают сделать прививку в преддверии летних каникул. Особенно тем, кто собирается в загородный или пришкольный лагерь, готовится к поездке за рубеж или имеет хронические заболевания.

«Несмотря на то что на данный момент ситуация в регионе, связанная с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, стабилизировалась, коронавирус никуда не ушел. Отличаясь прорывным характером, он атакует в первую очередь восприимчивые слои населения - непривитых или не болевших, а также имеющих хронические заболевания», - пояснили в минздраве.

Специалисты напомнили, что вакцинация детей от 12 до 17 лет включительно внесена в новый российский национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям и проводится в два этапа с интервалом в 21 день.

«В ходе ежедневного медицинского мониторинга за детьми, получившими первый и второй компонент препарата, отмечается хорошая переносимость препарата, тяжелых реакций не зарегистрировано. Отмечены только легкие реакции в виде небольшого повышения температуры или легких симптомов недомогания», - заявили в пресс-службе.

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