В Пензе стартовал региональный чемпионат «Абилимпикс»

18.04.2022 | 19:48

Это тот редкий случай, когда на одной кухне прекрасно уживаются сразу несколько хозяек. На базе Пензенского агропромышленного колледжа стартовал региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Между собой соревнуются будущие кондитеры.

В компетенции «Декорирование тортов» на площадке работали пять участниц.

«Они возьмут муляж, сделают крем и будут украшать. Они еще не владеют технологическим процессом, поэтому у них вот такое сегодня задание», - рассказала шеф-повар Ольга Денисова.

Участницам отводилось три с половиной часа. У всех одинаковый набор продуктов: сливочное масло, сгущенное молоко, сахар и сахарная пудра, вода и пищевые красители.

«Дети, конечно, очень волнуются. Представляете, прийти из школы и начать готовить что-то. Всегда что-то новое дается сложновато. Но мы их успокаиваем, у нас дружеская обстановка», - отметила Ольга Денисова.

Победители регионального «Абилимпикса» примут участие в национальном чемпионате, который традиционно проходит в Москве. В этом году его проведение запланировано на август.