В Пензе пройдут соревнования среди квадроциклистов

С 9 по 12 октября в Пензенском районе пройдет чемпионат России и области по трофи-рейдам на квадроциклах.

В соревнованиях примут участие более 150 спортсменов из Пензенской, Ивановской, Московской, Тверской, Нижегородской, Владимирской, Костромской, Вологодской, Ярославской, Воронежской, Тамбовской, Тульской, Рязанской, Ленинградской и других областей.

Программа разделена на два этапа, сообщили в областном правительстве.

С 9 по 11 октября проведут классический трофи-рейд «Кругосветка» с маршрутом по сложному рельефу. Спортсмены 4 классов (любительский, экстремальный, открытый и спортивный) будут соревноваться в мастерстве преодоления бездорожья, демонстрируя навигационные навыки и выносливость.

12 октября с 7:00 до 19:00 на Русеевском карьере состоится гонка «Кругосветка-кольцо». Квадроциклисты сразятся в классах АТВ новичок, АТВ юниор, АТВ 1000 и АТВ 1000 ПРО.

«Можно будет понаблюдать за борьбой спортсменов, где каждый вираж и обход препятствия пройдут в непосредственной близости от трибун», - добавили в правительстве.

