В Пензе старшеклассники будут нести почетную вахту до 9 мая

18.04.2022 | 19:31

У Монумента боевой и трудовой славы пензенцев маршируют школьники. Воспитанники юнармейского движения и различных патриотических клубов заступили на Пост № 1. Нести почетную вахту вплоть до 9 мая предстоит старшеклассникам. Первыми на проспекте Победы выстроились воспитанники школы № 19 Пензы.

«У меня воевал прадед, и он прошел полностью войну, но не вернулся. Стоя на Посту № 1, я отдаю честь всем прадедам, в том числе и моему», - рассказал ученик школы № 19 г. Пензы Михаил Повалихин.

«Мы участники юнармейского движения, и нас отправляют каждый год на Пост № 1. Отдать честь всем ветеранам войны, солдатам, кто участвовал», - сообщил ученик школы № 19 г. Пензы Вячеслав Алешин.

По 17 человек каждый день будут заступать в караул.

«Режим такой: начинаем в 10:00, заканчиваем в 13:00. В смене пять человек, меняются каждые полчаса», - пояснил сотрудник центра патриотического воспитания ДДЮТ Дмитрий Давыдов.

Всего в этом году в почетной вахте примут участие больше 500 старшеклассников.