Пензенские православные отметили Вербное воскресенье

18.04.2022 | 17:14

Пензячка пришла в Спасский кафедральный собор с пальмовой ветвью - почти такими был устлан путь Иисуса Христа по Иерусалиму. Но большинство верующих держали в руках растения, характерные для климата региона. Православные отметили Вербное воскресенье. Божественную литургию возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В шестое воскресенье Великого поста храмы были залиты светом, священнослужители облачены в зеленые одежды - символ жизни. Много столетий назад люди встречали Христа как царя. Позже та же толпа уже требовала его распять.

«Когда он входил в Иерусалим, он прекрасно знал, что через несколько дней эти люди предадут его», - отметил клирик Спасского кафедрального собора иеромонах Мелхиседек.

Господь шел навстречу мукам, каждый шаг приближал его к гибели, вот почему в этом торжестве больше скорби, чем радости. Тем временем наступил самый главный момент воскресного богослужения - владыка освятил вербу, которую прихожане принесли в храм.

«Дома везде поставлю, на весь год. Чтобы было добро в доме», - рассказала пенсионерка.

«Веточки вербы сегодня в наших руках как будто светятся, что-то такое особенное. Хочется желать в этот день всем здоровья, благополучия, благоденствия, чтобы на нашу землю, и на украинскую в том числе, пришел мир. Сегодня верующие пришли помолиться за это», - подчеркнула женщина.

Распустившемуся весной растению приписывают особую целительную силу. Освященные в храме ветви вербы помогают верующим укрепить дух, пережить самую тяжелую для христиан неделю, Страстную, где каждый день - это шаг, пройденный вместе с Иисусом к Голгофе. Предательство одним из ближних учеников, осуждение старцами и архиереями, распятие и погребение в пещере.

«Желаю всем вам, дорогие братья и сестры, с пользой для души своей провести это время, время особого говения, потому что это уже не Великий пост, а особый пост страстей Господних. Чтобы действительно напитавшись этими плодами Христовой истины, вкусить светлую и всепразднественную Пасху», - обратился к прихожанам митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Сотни верующих, принявших участие в воскресной службе, с вербой в руках покинули главный храм региона под колокольный звон, разносившийся по округе с часовни Спасского кафедрального собора.