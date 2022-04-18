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Общество

Пензенские православные отметили Вербное воскресенье

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Пензячка пришла в Спасский кафедральный собор с пальмовой ветвью - почти такими был устлан путь Иисуса Христа по Иерусалиму. Но большинство верующих держали в руках растения, характерные для климата региона. Православные отметили Вербное воскресенье. Божественную литургию возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В шестое воскресенье Великого поста храмы были залиты светом, священнослужители облачены в зеленые одежды - символ жизни. Много столетий назад люди встречали Христа как царя. Позже та же толпа уже требовала его распять.

«Когда он входил в Иерусалим, он прекрасно знал, что через несколько дней эти люди предадут его», - отметил клирик Спасского кафедрального собора иеромонах Мелхиседек.

Господь шел навстречу мукам, каждый шаг приближал его к гибели, вот почему в этом торжестве больше скорби, чем радости. Тем временем наступил самый главный момент воскресного богослужения - владыка освятил вербу, которую прихожане принесли в храм.

«Дома везде поставлю, на весь год. Чтобы было добро в доме», - рассказала пенсионерка.

«Веточки вербы сегодня в наших руках как будто светятся, что-то такое особенное. Хочется желать в этот день всем здоровья, благополучия, благоденствия, чтобы на нашу землю, и на украинскую в том числе, пришел мир. Сегодня верующие пришли помолиться за это», - подчеркнула женщина.

Распустившемуся весной растению приписывают особую целительную силу. Освященные в храме ветви вербы помогают верующим укрепить дух, пережить самую тяжелую для христиан неделю, Страстную, где каждый день - это шаг, пройденный вместе с Иисусом к Голгофе. Предательство одним из ближних учеников, осуждение старцами и архиереями, распятие и погребение в пещере.

«Желаю всем вам, дорогие братья и сестры, с пользой для души своей провести это время, время особого говения, потому что это уже не Великий пост, а особый пост страстей Господних. Чтобы действительно напитавшись этими плодами Христовой истины, вкусить светлую и всепразднественную Пасху», - обратился к прихожанам митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Сотни верующих, принявших участие в воскресной службе, с вербой в руках покинули главный храм региона под колокольный звон, разносившийся по округе с часовни Спасского кафедрального собора.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Сколько дураков

Гость||

Одни бабенки грехи замаливают, а мужички квасят по норам, грешники!

Гость||

Молодёжь не ходит, не верят в эти картинки

Гость||

То птиц убивают, то кусты обламывают.

Гость||

Почему адепты без масок?

Где штрафы на организаторов этого шабаша?

Гость||

Сотни фанатов?

Это ради них потратили из бюджета 13 миллиардов в старых ценах?

Гость||

Это ради мужчин с куличами на голове, им это очень нужно было!

Гость||

А про другие конфессии где новости? Мечеть не могут 15 лет достроить! Что за дискриминация?

Гость||

заблеяли шайтаны.

Гость||

Ну так замолчь, фавён!

Имя: Гость
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