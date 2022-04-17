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Общество

Стало известно, повлияет ли инфляция на тарифы ЖКХ

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Пензенцам объяснили, скажется ли инфляция на тарифах ЖКХ. Информация опубликована на сайте «Объясняем.рф».

Как отметил вице-премьер России Марат Хуснуллин, в 2022 году не предусмотрено незапланированного повышения стоимости услуг ЖКХ.

Тарифы изменятся так, как это намеревались сделать до ухудшения экономической обстановки в стране: рост составит от 2,9% до 6,5%. Размер индексации для каждого региона Правительство РФ утвердило еще в конце минувшего года. Так, в Пензенской области на 3,37% увеличится плата за холодную воду, на 3,46% - за электроэнергию.

«Эти цифры пересматриваться не будут», - подчеркнул Хуснуллин.

Что касается пеней и штрафов за неуплату, то их размер также пообещали не менять. Рассчитывать будут по ставке 9,5%, как и прежде.

«Повышение ставки вслед за ключевой ставкой ЦБ в 20% создало бы сложности для людей, поэтому принято решение сохранить ее на прежнем уровне», - подчеркнул вице-премьер.

Известно, что к концу года инфляция в стране может достичь 20%. Об этом сообщил глава счетной палаты Алексей Кудрин.

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Гость||

С нового года по полной отыграются...

Гость||

Скоро пенсионеры начнут как чиновники доходы получать. С такой то инфляцией в 20% и ежегодной индексацией пенсий на величину инфляции можно быть спокойным, тем кто доживет до пенсии.

Гость||

Жп на все сто, тьфу!

Гость||

Надо ещё дожить всем до Нового года , что осенью будет, а к концу года тем паче, тёмный лес.

Имя: Гость
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