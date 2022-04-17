Стало известно, повлияет ли инфляция на тарифы ЖКХ

17.04.2022 | 13:11

Пензенцам объяснили, скажется ли инфляция на тарифах ЖКХ. Информация опубликована на сайте «Объясняем.рф».

Как отметил вице-премьер России Марат Хуснуллин, в 2022 году не предусмотрено незапланированного повышения стоимости услуг ЖКХ.

Тарифы изменятся так, как это намеревались сделать до ухудшения экономической обстановки в стране: рост составит от 2,9% до 6,5%. Размер индексации для каждого региона Правительство РФ утвердило еще в конце минувшего года. Так, в Пензенской области на 3,37% увеличится плата за холодную воду, на 3,46% - за электроэнергию.

«Эти цифры пересматриваться не будут», - подчеркнул Хуснуллин.

Что касается пеней и штрафов за неуплату, то их размер также пообещали не менять. Рассчитывать будут по ставке 9,5%, как и прежде.

«Повышение ставки вслед за ключевой ставкой ЦБ в 20% создало бы сложности для людей, поэтому принято решение сохранить ее на прежнем уровне», - подчеркнул вице-премьер.

Известно, что к концу года инфляция в стране может достичь 20%. Об этом сообщил глава счетной палаты Алексей Кудрин.