Сетевое издание|18+|Воскресенье|17 апр 2022|08:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Названы сроки перестройки российской экономики

Печать
Telegram

Российской экономике потребуется два года, чтобы перестроиться. Такие сроки назвал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, его слова приводит «Интерфакс». Он уточнил, что это возможно при условии, что западные санкции сохранятся на том же уровне, что сейчас.

Кудрин уточнил, что два года уйдут только на первый этап перестройки. «Дальше придется перестраиваться в течение многих лет, потому что речь идет об импортозамещении целого ряда импортных товаров», - пояснил он. «Это не сразу можно сделать, это касается и разработки новых технологий, и инвестиций, и строительства новых предприятий, которые будут частично замещать. Никто не говорит о полном замещении», - добавил глава Счетной палаты.

Также Кудрин считает, что российский рубль будет шаг за шагом укрепляться по мере заинтересованности других стран в российской валюте. Одновременно он указал, что расчеты в рублях сейчас возможны только с заинтересованными странами, поскольку он утратил статус свободно конвертируемой валюты, передает «РИА Новости».

По его оценкам, инфляция в России к концу года может достичь 20 процентов.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Гость||

Балет спасет Россию.

Гость||

Перестройка, негласность, автократия...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Это не сразу можно сделать, это касается и разработки новых технологий, и инвестиций, и строительства новых предприятий
Не сразу, а может и никогда с такой властью.

Гость||

А заблаговременно нельзя было об этом позаботиться, годов 15 назад!?

Гость||

Кудрин вроде на Мессинга не похож, прогнозы давать надо дар иметь, уметь смотреть сквозь призму времени. У него есть такая, аль просто в лупу смотрел?

Гость||

Будем ждать, сдавай!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте