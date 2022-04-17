Пензячка попросила научить горожан не мусорить

17.04.2022 | 10:54

Жительница областного центра Ольга назвала остановочные павильоны в микрорайоне Арбеково безобразно грязными. Свою жалобу она разместила на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

Горожанка рассказала, что у многих конструкций нет урн. Под ногами горожан оказываются окурки, за остановочными павильонами скапливается мусор.

«Почему город не поделен на участки, которые должны быть закреплены за коммунальными службами? Почему не учат людей не мусорить? На остановках повесьте плакаты, призывающие соблюдать чистоту. Как-то надо приучать людей к бережливости и чистоте», - высказалась Ольга.

Женщина добавила, что такой грязной она Пензу еще не видела.

На ее обращение отреагировал представитель администрации города. По его словам, МУП «Аншлаг» уже начал мыть остановочные павильоны и приводить их в порядок. В частности, работы проведены на улицах Кирова, Карпинского, Окружной, проспектах Победы и Строителей, другим адресам.

«Приведение в порядок остановок в Арбекове запланировано на май», - отметил в заключение представитель мэрии.

Будут ли на остановочных павильонах плакаты, призывающие не мусорить, Ольге не пояснили.