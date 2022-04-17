Не все зареченские дачники смогут попасть в свои СНТ на автобусе

17.04.2022 | 11:17

В Заречном вслед за Пензой проверили состояние дорог к дачным участкам. Выяснилось, что не все конечные остановки доступны для проезда транспорта.

Как сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на начальника службы эксплуатации МП «Автотранс» Игоря Калячкина, большинство грунтовых дорог к дачам сильно разбиты и еще не просохли.

Так, в садоводческие общества «Пазелки», «Пролетаровка», «Инра» автобусы повезут пассажиров лишь по асфальтированным участкам.

Недоступен и проезд до конечной остановки Чемодановских дач.

«С 23 апреля движение в этом направлении открывает Пенза. Возможно, эксплуатирующие организации областного центра постараются привести дорогу в хорошее состояние», - отмечает портал.

Из-за просадки грунта невозможно проехать до конечных остановок в СНТ «Труд» и «Строитель». Грейдирования требуют дороги к дачным участкам в «Звездочке» и «Победе». Заняться этим планируют до 30 апреля, начала дачного сезона в Заречном.

Ранее о проверке дорог к дачам отчитались сотрудники управления транспорта и связи Пензы. Специалисты пришли к выводу, что балансодержателям придется выполнить большой объем работ, чтобы привести объекты в проезжее состояние. На это у ремонтников ограниченное время. Дачный сезон для жителей областного центра стартует 23 апреля.