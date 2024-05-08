Агроном: Дачникам не стоит спасать замерзшие растения

08.05.2024 | 08:26

От майских заморозков в первую очередь сильно страдают активно цветущие и теплолюбивые растения. О том, что делать дачникам, рассказал радио Sputnik биолог, агроном Михаил Воробьев.

По его словам, заморозок может убить раскрывшиеся цветы плодовых культур, таких, как вишни, сливы, яблони, ранние сорта клубники. Кроме того, от майских холодов страдают теплолюбивые томаты, огурцы, перцы, баклажаны, кабачки, тыквы.

«Под воздействием отрицательных температур, пусть даже небольших, эти растения либо очень сильно замедляют рост, либо просто погибают», - предупредил Михаил Воробьев.

Рассаду можно укрыть или защитить иными способами, но если растение уже пострадало от заморозка, нет смысла его спасать, считает агроном.

«Тут ничего не поделаешь. Пытаться его выходить не имеет смысла: на это придется потратить много сил, но вряд ли оно сможет догнать те растения, которые находились в более комфортных условиях. Поэтому рассаду при поражении заморозками лучше выкинуть, купить или попытаться оперативно вырастить новую», - рекомендовал он.

Тем не менее у растений есть собственные способы защиты от холодов.

«Как правило, абсолютно все цветки сразу не распускаются. Даже если часть цветков погибнет от заморозка, через некоторое время раскроются новые бутоны, и цветение, опыление продолжится», - пояснил специалист.

А вот мокрый снег, в отличие от заморозков, причиняет растениям гораздо меньше ущерба, однако отрицательно влияет на урожай.

«Тюльпаны и другие цветы, например, просто закрываются, пережидают неблагоприятные погодные условия, а потом продолжают свой рост. Мокрый снег наносит вред тем растениям, которые обильно цветут. Пыльца смывается, намокает, опыления не происходит. Холодная, ненастная погода крайне неблагоприятна и для насекомых-опылителей. Ни бабочки, ни шмели, ни пчелы в такую погоду не летают, поскольку могут быть активными только тогда, когда тепло», - резюмировал Михаил Воробьев.