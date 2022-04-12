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Общество

Дороги к пензенским дачам должны привести в порядок за 10 дней

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В преддверии открытия дачного сезона в Пензе сотрудники управления транспорта и связи города проверили состояние дорог по маршрутам движения автобусов.

О работе они отчитались во вторник, 12 апреля, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

К посту прикреплены снимки, свидетельствующие, что проезжая часть находится в неудовлетворительном состоянии. Автомобилистов подстерегают ямы и выбоины.

«За оставшиеся 10 дней балансодержателям предстоит выполнить большой объем по восстановлению дорог после зимнего периода», - подвели итог в управлении.

Дачные перевозки в Пензе стартуют 23 апреля. В 2022 году действует 19 маршрутов, обслуживать их будут 28 машин.

Ранее сообщалось, что администрация Пензы приняла решение сохранить тарифы для дачников неизменными. Билет можно будет приобрести как за наличный, так и за безналичный расчет.

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Источник — фото vk.com/public204681122
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Гость||

Должны, но проигнорят, как обычно

Гость||

Постановление правительства Пензенской области "О выделении денежных средств на дорожную инфраструктуру в 2022 году".

Подробности на http://cloudzoma.com/file/d7be9c

Гость||

Постановление правительства Пензенской области "О выделении денежных средств на дорожную инфраструктуру в 2022 году".

Подробности на http://cloudzoma.com/file/d7be9c

Имя: Гость
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