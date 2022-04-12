Дороги к пензенским дачам должны привести в порядок за 10 дней

В преддверии открытия дачного сезона в Пензе сотрудники управления транспорта и связи города проверили состояние дорог по маршрутам движения автобусов.
О работе они отчитались во вторник, 12 апреля, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
К посту прикреплены снимки, свидетельствующие, что проезжая часть находится в неудовлетворительном состоянии. Автомобилистов подстерегают ямы и выбоины.
«За оставшиеся 10 дней балансодержателям предстоит выполнить большой объем по восстановлению дорог после зимнего периода», - подвели итог в управлении.
Дачные перевозки в Пензе стартуют 23 апреля. В 2022 году действует 19 маршрутов, обслуживать их будут 28 машин.
Ранее сообщалось, что администрация Пензы приняла решение сохранить тарифы для дачников неизменными. Билет можно будет приобрести как за наличный, так и за безналичный расчет.
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