Дороги к пензенским дачам должны привести в порядок за 10 дней

12.04.2022 | 15:44

В преддверии открытия дачного сезона в Пензе сотрудники управления транспорта и связи города проверили состояние дорог по маршрутам движения автобусов.

О работе они отчитались во вторник, 12 апреля, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

К посту прикреплены снимки, свидетельствующие, что проезжая часть находится в неудовлетворительном состоянии. Автомобилистов подстерегают ямы и выбоины.

«За оставшиеся 10 дней балансодержателям предстоит выполнить большой объем по восстановлению дорог после зимнего периода», - подвели итог в управлении.

Дачные перевозки в Пензе стартуют 23 апреля. В 2022 году действует 19 маршрутов, обслуживать их будут 28 машин.

Ранее сообщалось, что администрация Пензы приняла решение сохранить тарифы для дачников неизменными. Билет можно будет приобрести как за наличный, так и за безналичный расчет.