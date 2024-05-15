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Общество

Водителя наказали за перевозку опасного груза с нарушением

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Мокшанский районный суд оставил в силе постановление инспектора территориального отдела Госавтодорнадзора по Пензенской области МТУ Ространснадзора по ПФО, который оштрафовал водителя за нарушение правил перевозки опасных грузов.

25 февраля мужчина на Volvo с полуприцепом доставлял из Магнитогорска в Московскую область охлажденный жидкий металл. На 593-м километре его проверили и выяснили, что машина оснащена неработоспособной аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Водителя привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 1 000 рублей.

Его защитник подал в суд жалобу на постановление о наложении взыскания. Он попросил отменить его и прекратить производство по делу, указав, что аппаратура на большегрузе есть, как и договор на передачу информации с нее в государственную автоматизированную информационную систему. Защитник предположил, что мог произойти технический сбой.

Также он заявил, что отвечать за нарушение правил перевозки опасных грузов в любом случае должен не водитель, а владелец автомобиля.

Суд по запросу получил информацию о том, что сбоев в работе системы «ЭРА-ГЛОНАСС» не было, передача данных действительно не осуществлялась. Ссылка на то, что отвечать должен собственник машины, была оценена как несостоятельная: водитель, который перевозит опасный груз, должен следить за соблюдением действующих норм и правил.

Постановление инспектора, таким образом, оставлено без изменения, а жалоба защитника - без удовлетворения.

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