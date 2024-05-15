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Общество

Пензенским инвалидам больше всего нужны подгузники и спецбелье

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С начала этого года в Пензенской области 6 785 инвалидов получили технические средства реабилитации (ТСР). Всего им было вручено более 392 000 изделий.

Самыми востребованными стали подгузники, абсорбирующее белье и специальные средства для ухода. В чем конкретно нуждается человек с инвалидностью, указывается в его индивидуальной программе реабилитации.

«Это могут быть приспособления для людей с нарушением слуха или зрения, ортопедическая обувь, протезные изделия, кресла-коляски, трости и другое. Список технических средств насчитывает порядка 300 позиций и регулярно расширяется», - пояснили в региональном отделении Социального фонда России.

Гражданин сам выбирает, каким образом он получит средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия. Можно подать заявление в отделение СФР, и тогда необходимые предметы выдадут на руки. Другой вариант - приобрести их самостоятельно, а затем получить компенсацию.

Кроме того, жители региона могут воспользоваться электронным сертификатом - реестровой записью, привязанной к номеру банковской карты «Мир». Сами деньги на карту не перечисляются, а резервируются в Федеральном казначействе до совершения покупки. То есть обналичить их не получится.

Подать заявление на обеспечение ТСР можно онлайн на портале госуслуг с подтвержденной учетной записью, в МФЦ или в клиентских службах отделения СФР.

«При личном обращении в МФЦ или клиентскую службу потребуются документ, удостоверяющий личность, и индивидуальная программа реабилитации (если она была разработана ранее 2016 года). Ветеранам необходимо предоставить справку о заключении врачебной комиссии», - напомнили в пресс-службе фонда.

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Источник — фото pixabay.com
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