Итоги недели: отключение отопления, новый флаг и последний звонок

16.04.2022 | 22:00

Сетевое издание «ПензаИнформ» подготовило для читателей традиционный дайджест главных новостей уходящей недели.

Самым громким событием стало завершение отопительного сезона, который длился почти семь месяцев - с 17 сентября.

С 13 апреля в Пензе начали прекращать подачу тепла в дома. Первыми по традиции отключили от ресурса жилые дома. Позже всего батареи похолодеют в социальных учреждениях.

Также 13-го числа отопительный период решили завершить в Кузнецке, а раньше всех - 11 апреля - к этому приступили в Заречном.

Чуть меньше обсуждений вызвали изменения в символике Пензенской области. В частности, утверждение нового флага.

Прежний нес на себе изображение Спаса Нерукотворного. Теперь он превратился в губернаторский штандарт. Его будут выносить при вступлении в должность главы региона.

В центре нового флага - многоцветный вариант полного герба области. Фон остался тем же - желтым с зеленой вертикальной полосой сбоку.

Ранее флаг области вообще не был внесен в геральдический реестр.

Замыкает тройку резонансных новостей утверждение дат последнего звонка и выпускного для школьников.

Это 25 мая и 25 июня соответственно.

Но сроку последнего звонка многие оказались не рады: все дело в том, что сразу на следующий день начинаются экзамены.

Более 1 000 старшеклассников 26 мая пойдут сдавать ЕГЭ - по химии, литературе или географии.

Выпускники попросили перенести праздник на более раннюю дату, но минобр пока остается непреклонным и советует школьникам отметить последний звонок скромно и сдержанно.