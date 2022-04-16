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Общество

Итоги недели: отключение отопления, новый флаг и последний звонок

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Сетевое издание «ПензаИнформ» подготовило для читателей традиционный дайджест главных новостей уходящей недели.

Самым громким событием стало завершение отопительного сезона, который длился почти семь месяцев - с 17 сентября.

С 13 апреля в Пензе начали прекращать подачу тепла в дома. Первыми по традиции отключили от ресурса жилые дома. Позже всего батареи похолодеют в социальных учреждениях.

Также 13-го числа отопительный период решили завершить в Кузнецке, а раньше всех - 11 апреля - к этому приступили в Заречном.

Чуть меньше обсуждений вызвали изменения в символике Пензенской области. В частности, утверждение нового флага.

Прежний нес на себе изображение Спаса Нерукотворного. Теперь он превратился в губернаторский штандарт. Его будут выносить при вступлении в должность главы региона.

В центре нового флага - многоцветный вариант полного герба области. Фон остался тем же - желтым с зеленой вертикальной полосой сбоку.

Ранее флаг области вообще не был внесен в геральдический реестр.

Замыкает тройку резонансных новостей утверждение дат последнего звонка и выпускного для школьников.

Это 25 мая и 25 июня соответственно.

Но сроку последнего звонка многие оказались не рады: все дело в том, что сразу на следующий день начинаются экзамены.

Более 1 000 старшеклассников 26 мая пойдут сдавать ЕГЭ - по химии, литературе или географии.

Выпускники попросили перенести праздник на более раннюю дату, но минобр пока остается непреклонным и советует школьникам отметить последний звонок скромно и сдержанно.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сетевое издание «ПензаИнформ» подготовило для читателей традиционный дайджест главных новостей уходящей недели.

Самым громким событием стало завершение отопительного сезона, который длился почти семь месяцев - с 17 сентября.

Об этом громком событии все уже традиционно забыли.

penzainform.ru писал(a):

Замыкает тройку резонансных новостей утверждение дат последнего звонка и выпускного для школьников.

Это 25 мая и 25 июня соответственно.

Но сроку последнего звонка многие оказались не рады: все дело в том, что сразу на следующий день начинаются экзамены.

Более 1 000 старшеклассников 26 мая пойдут сдавать ЕГЭ - по химии, литературе или географии.

Выпускники попросили перенести праздник на более раннюю дату, но минобр пока остается непреклонным и советует школьникам отметить последний звонок скромно и сдержанно.

25 мая традиционный день последнего звонка. Так было, так есть и так будет всегда.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Чуть меньше обсуждений вызвали изменения в символике Пензенской области. В частности, утверждение нового флага.

Прежний нес на себе изображение Спаса Нерукотворного. Теперь он превратился в губернаторский штандарт. Его будут выносить при вступлении в должность главы региона.

В центре нового флага - многоцветный вариант полного герба области. Фон остался тем же - желтым с зеленой вертикальной полосой сбоку.

Ранее флаг области вообще не был внесен в геральдический реестр.

Это событие ещё не успело раскрыться. Конечно, правильно, что убрали антиконституционное и антиисторическое негеральдическое полотнище, что 20 лет именовали так называемым "флагом".

Гость||

Одна дурнина, тьфу! В Глупове, как всегда ода маета никчёмная!

Гость||

Потери войск рф на территории украины на 52 день спец операции:

Личный состав 20100 +100 за прошедший день

Танков 762 +6 за прошедший день

Самолетов 163 +0 за прошедший день

вертолетов 145 +1 за прошедший день

Чтобы описать успехи спецоперации РФ на украине нужно два слова. Первое – "провал". Это большой провал российской армии. Они пытались взять Киев за 3 дня, но обосрались их отбросили, теперь они Киев оставили. Они увидели, что взять столицу невозможно, и перегруппировались на восток. Теперь они намерены начать большую операцию на Донбассе чтобы хоть как то скрыть свой позор и сделать хотя бы одну маленькую победу которую можно будет показать на 9 мая . Второе слово – "жестокость", и это еще тяжелее, это то, что российская армия оставила после себя, – это убитые гражданские, разрушенные города, беспорядочная бомбежка.

В свете успехов спецоперации РФ на украине В.В.Путин отказался признать свою ответственность за полный провал спецоперации переложив ее на генералов и фсбешников более 200 сотрудников было уволено и помещено под арест с последущей отправкой в пыточные.

Зеленский присвоил Шойгу звание "Герой Украины" за неоценимый вклад в развал армии рф «Участвуя в системной работе по хищению бюджетных средств, Шойгу способствовал ускорению ликвидации оккупантов на землях суверенного государства Украины» также Шойгу планируют наградить орденом имени Степана Бандеры и поставить ему памятник на границе с украиной.

Феноменальные успехи войск РФ отмечены в селе Чернобаевка Херсонской области где Всу Разбили Армию Рф Уже в 15 Раз! Netflix намерен снять об этом сериал.

Гость||

Что дальше? Путин собирается повторить “чеченский сценарий”.

Спецслужбы РФ планируют минирование и подрывы жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах, а также нанесение ракетно-бомбовых ударов по городу Белгороду или одному из городов Крыма.

Провал плана по мобилизации в РФ вынуждает путинский режим пускать в действие грязные сценарии, чтобы ещё больше настроить россиян против украинцев. Цель - расшатать страну, вызвать истерию и панику, обвинить во всем Украину, Запад и заставить российских граждан идти воевать и умирать за больные интересы Кремля! В Белгороде и Курске уже роют окопы и ведут партизанскую войну“, готовясь, якобы, оборонятся от украинских ДРГ. Вполне возможно, что эти теракты будут поданы как месть украинцев за Бучу и Краматорск.

https://www.youtube.com/watch?v=_QRILXKkvmo Ордер на арест Путина и трибунал для преступников. Как мир будет судить РФ

https://www.youtube.com/watch?v=4dpDvID8rqg от а до я

Списки убитых и пленных телеграмм канал: ищи своих

Проверяйте уровень радиации от военнослужащих базировавшихся в раене Чернобыльской АЭС и вещей привезенных с украины, радиоактивное заражение может быть опасно для окружающих.

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