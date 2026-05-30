В МЧС прокомментировали запрет пользоваться телефоном на АЗС

В пятницу, 29 мая, в Сети появилась информация о том, что с 1 июня на российских АЗС ужесточат противопожарные правила: вне салона автомобиля запретят пользоваться мобильными телефонами.

Исключение - случаи, когда клиент оплачивает услуги по QR-коду на терминале. Нарушителям могут отказать в обслуживании.

В МЧС России опровергли эти сведения, назвав их не соответствующими действительности.

«Порядок обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации автозаправочных станций определяется Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, а также Сводом правил СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», - сообщили в ведомстве.

Данные документы не запрещают пользоваться телефонами на автозаправках. Вводить подобный запрет МЧС не планирует.

