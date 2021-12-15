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Стали известны сроки проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году

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В России единый государственный экзамен (ЕГЭ) пройдет с 21 марта по 2 июля, а основной государственный экзамен (ОГЭ) — с 21 апреля по 2 июля. Такие сроки проведения экзаменов раскрывает ТАСС со ссылкой на приказы Минпросвещения и Рособрнадзора.

Досрочный период ОГЭ вместе с резервными днями состоится с 21 апреля по 17 мая, а основной — с 20 мая по 2 июля. Также предполагается дополнительный период с 5 по 24 сентября.

Досрочный период сдачи ЕГЭ стартует 21 марта и продлится до 18 апреля, а основной период сдачи вместе с резервными днями будет проходить с 26 мая по 2 июля. В начале сентября предусмотрен дополнительный период сдачи.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что в 2022 году ЕГЭ пройдет в доковидном формате. Он добавил, что для допуска к написанию ЕГЭ большинство учеников одиннадцатых классов уже написали итоговое сочинение.

Во вторник, 14 декабря, стало известно, что к 2030 году планируется создать альтернативу критикуемому в настоящее время ЕГЭ. По словам руководителя Рособрнадзора, в ближайшие годы значительно вырастет роль личного портфолио школьника, дети смогут планомерно набирать баллы за волонтерство, занятия спортом, творчество.

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Источник — lenta.ru
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