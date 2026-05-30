31 мая в Пензенской области температура опустится до +2

В воскресенье, 31 мая, в Пензенской области сохранится прохладная погода. Местами пройдет гроза, сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь на 31-е число ожидается переменная облачность, температура опустится до +2…+7 градусов.

Утром будет около +10, вероятен дождь.

Днем прогнозируется переменная облачность, в большинстве районов - кратковременный дождь, местами ожидается гроза.

Ветер будет слабым и неустойчивым. Термометр покажет +15…+20 градусов.

Ранее синоптики рассказали, что жителям Пензенской области не стоит ожидать жаркой погоды в июне.