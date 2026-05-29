В детском саду в Бессоновке нашли продукцию неясного происхождения

В Бессоновке прокуратура в детском саду выявила нарушения при организации питания воспитанников.

«Установлен факт хранения в производственных помещениях и морозильных камерах продукции из птицы, на которую отсутствовали какие-либо документы, свидетельствующие о ее происхождении, безопасности и сроке годности», - сообщили в областной прокуратуре.

Руководителю детского сада было внесено представление. После этого в дошкольном учреждении устранили нарушения, продукцию утилизировали.

Ответственное должностное лицо привлечено к административной ответственности, добавили в прокуратуре.

За нарушение требований технических регламентов сотруднице детсада вынесли предупреждение.