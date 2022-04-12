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Общество

В Кузнецке поделились планами по отключению отопления

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В Кузнецке назвали дату окончания отопительного сезона. Вопрос обсудили на оперативном совещании в мэрии в понедельник, 11 апреля.

Отключать отопление в домах начнут 13-го числа. «На этой неделе планируется прекратить подачу в жилой сектор, поскольку часто поступают жалобы, что температура в помещениях выше нормы», - доложили главе администрации Сергею Златогорскому.

Объекты бюджетной сферы (здравоохранения, образования и другие) останутся пока с отоплением.

Мэр Кузнецка поблагодарил тепловиков за спокойное прохождение сезона и призвал начать подготовку к следующей зиме.

С 13 апреля отопительный сезон намерены завершить и в Пензе. В Заречном отключение началось 11-го числа.

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