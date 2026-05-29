В Пензе разместили более 20 знаков «Купаться запрещено»

В Пензе продолжают приводить в порядок зоны отдыха у воды. В их черте разместили более 20 информационных знаков «Купаться запрещено».

«Заключен муниципальный контракт на организацию работы спасательных постов на территории пляжей, а также в традиционных несанкционированных местах купания», - рассказали в городской администрации.

В местах отдыха у воды, как официальных, так и неофициальных, планируют проводить рейды с участием сотрудников полиции, районных администраций, МЧС и членов народной дружины.

За купание там, где это запрещено, пензенцам грозит штраф от 1 000 до 3 000 рублей.

«Купание в состоянии опьянения - отдельное нарушение, за которое предусмотрен штраф в размере от 500 до 1 000 рублей», - добавили в администрации.