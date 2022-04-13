Последний звонок: новое заявление минобра и реакция выпускников

13.04.2022 | 08:45

В Министерстве образования Пензенской области откликнулись на просьбы выпускников о переносе последнего звонка с 25 мая на более раннюю дату.

Соответствующее обращение одиннадцатиклассники накануне оставили на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте». Причиной является начало государственной итоговой аттестации с 26 мая. В этот день школьникам предстоит сдать экзамен по литературе, географии и химии.

«Выбор даты последнего звонка - 25 мая - обусловлен рядом причин. Во-первых, это традиционная дата для данного праздника. Во-вторых, это действительно единственный «свободный» день в плотном графике экзаменов у девятиклассников. Причем следующий экзамен для них - 27 мая.

Мы понимаем, что 26 мая стартует ЕГЭ у одиннадцатиклассников. Но это экзамены не массовые, по выбору школьников, значит, и подготовка к ним осуществлялась на протяжении всего школьного курса. Первый массовый экзамен у выпускников 11-го класса - 30 мая», - заявили в минобре.

В ведомстве также напомнили, что учебный год протекал сложно, из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации организовывались внеплановые каникулы, велись поиски альтернативных путей освоения учебных программ.

«Сложно было и вам, и педагогам. Поэтому каждый учебный день сегодня действительно важен, необходим для полного прохождения школьного материала. Заканчивается учебный год, впереди экзамены. Надо постараться быть максимально собранным и спокойным. Мы надеемся, что последний звонок в 2022 году пройдет сдержанно, скромно, но тепло и душевно. Искренне желаем всем успеха!» - обратились чиновники к детям.

Одна из одиннадцатиклассниц по имени Полина сочла необходимым ответить на это заявление, ее позицию поддержали другие пользователи.

«Хочу обратить Ваше внимание на некоторые положения. Первое: несмотря на традиционную дату последнего звонка, даты экзаменов в этом году нетрадиционные (в 2019 году первый экзамен в основном периоде был 27 мая, в 2018 году - 28 мая). Второе: число выпускников, сдающих экзамен по химии 26 мая - 651, по географии - 105 и по литературе - 289 (данные взяты из открытых источников). В общей сумме это около 21% школьников от общего числа одиннадцатиклассников, на мой взгляд, это значительный процент.

Третье: безусловно, каждый выпускник усердно готовится к ЕГЭ, поэтому несколько дней в большинстве случаев ничего не решат, это, безусловно, так. Речь шла, скорее, про моральную и эмоциональную подготовку. Экзамен - это большой стресс, к которому нужно подойти с холодной головой. Последний звонок является, пожалуй, одним из самых эмоциональных моментов обучения в школе (у выпускников 2022 года это единственный последний звонок, т. к. в 9-м классе последние звонки были отменены), а на следующей день экзамен - сложно быстро настроиться на работу. Будет досадно, если ученики не смогут успешно сдать экзамен не из-за недостатка знаний, а из-за моральной неготовности.

Четвертое: я не компетентна в этом вопросе, но считаю, что потеря 1-2 дней учебного процесса не повлияет на итоговые знания учеников. Также считаю, что успешная сдача ЕГЭ, которая прямо влияет на успешное поступление в вуз, в приоритете. И последнее, выпускники 2022 года находятся в уникальной ситуации: ЕГЭ, которое часть из них будет писать 26-го числа, это их первый экзамен, так как в 9-м классе ОГЭ было отменено из-за коронавирусной инфекции. Это значит, что этот день принесет еще больший стресс по причине отсутствия опыта написания ГИА», - написала Полина.

Девушка предложила провести опрос среди выпускников 9-х, 11-х классов, а также работников сферы образования Пензенской области по выбору приемлемой даты последнего звонка.