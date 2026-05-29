Подготовлен прогноз погоды в Пензенской области на 30 мая

30 мая в Пензенской области ожидается кратковременный дождь, местами с грозой, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу уличные термометры покажут +2...+7 градусов, днем ртутные столбики поднимутся до +13...+18. К ночи на воскресенье прогнозируется также +2...+7.

Ветер на протяжении суток будет неустойчивым и слабым. Из-за грозы в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

Ранее метеорологи предупредили: в эти выходные в Пензенской области сохранится влияние малоградиентного поля. Это означает, что резких изменений давления на относительно небольших расстояниях не предвидится.

В старину 30 мая примечали: каков этот день - таково и лето.

