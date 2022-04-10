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Общество

Пензенцы спорят по поводу окончания отопительного сезона

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В апреле среди жителей Пензы традиционно разгораются споры по поводу окончания отопительного сезона. Одни считают, что подачу ресурса пора прекращать, другие хотят, чтобы батареи были теплыми подольше.

«Когда в городе отопление отключат? Улицу долго будем отапливать?»; «Дома жара стоит невозможная, хоть окна открывай», - высказались некоторые пензенцы в соцсети «ВКонтакте».

«Ночью же ныть будешь, почему так холодно»; «Все нормальные люди уже давно и балконы открывают. В дом нужно впускать свежий воздух», - ответили им комментаторы.

Согласно данным Пензенского гидрометеоцентра, днем 10 апреля в Пензенской области воздух прогреется до +17...19 градусов, 11 апреля за окном будет та же температура, ветер южный или юго-восточный, умеренный.

Как известно, для отключения центрального отопления многоквартирных домов необходимо, чтобы среднесуточная температура воздуха держалась выше 8 градусов в течение 5 дней подряд.

В Заречном глава города Олег Климанов уже принял решение о прекращении отопительного сезона с 11 апреля. Администрация Пензы какой-либо информации по этому поводу пока не представляла.

В 2021 году в Пензе и Кузнецке к завершению подачи тепла приступили 14 апреля, в Заречном - 13-го.

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Пора отключать?

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Гость||

Ежегодная затея - взять за отопление как за целый месяц, а попить меньше половины, хотя все прекрасно знают и понимают, что как только отопление отключают, на улице становится холодно и дома становится влажно и холодно! Поэтому уж лучше уменьшить температуру в батарее, чем мёрзнуть

Гость||

Не надо ничего отключать. Необходимо, чтобы отопление работало круглогодично. Я не готова мёрзнуть! Готова оплачивать отопление всегда, тем более, что пенсию подняли.

Гость||

Батареи перекрыли, но трубы-огонь, зимой так не топили, ироды! Кругом одни враги, только деньги дерут, чтоб им лопнуть кабанам!

Гость||

Отключать рано.сырость,земля холодная и в квартирах станет сыро и холодно.подумайте о детях! Ночи холодные.и это недельное тепло не спасет от холодов.тем более ,что через неделю опять идет прохлада!не надо отключать!

Гость||

Замечательно. Хорошо, что у вас там все как обычно через жопу.

Гость||

Кто спорит, тот гофна не стоит. Живите в радости!

Гость||

Пора отключать!!!

Гость||

Лучше улицу "греть", за то есть возможность проветривать квартиру, а вот в сырости болеть начнут и дети и взрослые!!

Гость||

Весной отпаливают улицу? Да вы чтооооо?

Гость||

Наши дети не болеют от прохлады, а у вас хлюпики прямо какие-то, греть их надо меньше!

Гость||

КОМУ ХОЛОДНО - КУПИТЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ.ПОРА ОТКЛЮЧАТЬ!!!

Гость||

Гость писал(а):

Лучше улицу "греть", за то есть возможность проветривать квартиру, а вот в

сырости болеть начнут и дети и взрослые!!

Вы в болоте живёте? А закаливать детей не пробовали?

Гость||

Гость писал(a):

Вы в болоте живёте? А закаливать детей не пробовали?
а при чём тут дети и закаливать?! мы живём на Московской, в старых домах, это не ваши тонкие панельки! Летом хорошо, прохладно, а в межсезонье без отопления очень холодно! пусть отключают панельные дома, а нам и с отоплением прекрасно

Гость||

Гость писал(a):

а при чём тут дети и закаливать?! мы живём на Московской, в старых домах, это не ваши тонкие панельки! Летом хорошо, прохладно, а в межсезонье без отопления очень холодно! пусть отключают панельные дома, а нам и с отоплением прекрасно
Покупайте обогреватели, большинство ЗА отключение.

Гость||

Гость писал(a):

Необходимо, чтобы отопление работало круглогодично
Раз такая богатая, готова мне оплачивать счета за отопление?

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Имя: Гость
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