Пензенцы спорят по поводу окончания отопительного сезона

10.04.2022 | 10:48

В апреле среди жителей Пензы традиционно разгораются споры по поводу окончания отопительного сезона. Одни считают, что подачу ресурса пора прекращать, другие хотят, чтобы батареи были теплыми подольше.

«Когда в городе отопление отключат? Улицу долго будем отапливать?»; «Дома жара стоит невозможная, хоть окна открывай», - высказались некоторые пензенцы в соцсети «ВКонтакте».

«Ночью же ныть будешь, почему так холодно»; «Все нормальные люди уже давно и балконы открывают. В дом нужно впускать свежий воздух», - ответили им комментаторы.

Согласно данным Пензенского гидрометеоцентра, днем 10 апреля в Пензенской области воздух прогреется до +17...19 градусов, 11 апреля за окном будет та же температура, ветер южный или юго-восточный, умеренный.

Как известно, для отключения центрального отопления многоквартирных домов необходимо, чтобы среднесуточная температура воздуха держалась выше 8 градусов в течение 5 дней подряд.

В Заречном глава города Олег Климанов уже принял решение о прекращении отопительного сезона с 11 апреля. Администрация Пензы какой-либо информации по этому поводу пока не представляла.

В 2021 году в Пензе и Кузнецке к завершению подачи тепла приступили 14 апреля, в Заречном - 13-го.